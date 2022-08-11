"Hazırladığımız ve zaman içinde değişen şartlara göre güncellediğimiz içme suyu eylem planlarıyla illerimizin 20 yıllık, 30 yıllık ve hatta 50 yıllık içme suyu ihtiyaçlarını planlamış bulunuyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kirişci: 'İllerimizin 20 yıllık, 30 yıllık ve hatta 50 yıllık içme suyu ihtiyaçlarını planlamış bulunuyoruz' - Son Dakika

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