Bakan Kirişci: 48 İlde 3 Milyon Dekara Yakın Ekili Alan Doğal Afetlerden Olumsuz Etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl 48 ilde 3 milyon dekara yakın ekili alanın doğal afetlerden olumsuz etkilendiğini açıkladı. Kirişci, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenebildiğini ya da taksitlendirilebildiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğal afetlerden zarar gören üreticilerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Gürer, konuya ilişkin, Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

3 MİLYON DEKARA YAKIN ALAN DOĞAL AFETLERDEN ETKİLENDİ

Gürer'in önergesine yanıt veren Bakan Vahit Kirişci, bu yılın mart ve haziran ayları arasında meydana gelen dolu, sel, su baskını gibi afetlerden, 48 ildeki 2 milyon 907 bin 974 dekar bitkisel üretim alanının etkilenmeni belirtti.

TARSİM SİGORTASI OLANLARIN ZARARI KARŞILANDI

Bakan Kirişci, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eksperleri tarafından sahada yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından TARSİM tarafından tazmin edildiğini bildirdi.

Kirişci, çiftçilere kullandırılan kredilere konu ürünlerin veya varlıkların 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının ertelenebileceğine veya taksitlendirilebileceğine dikkat çekti.

"ÇKS'YE KAYITLI OLMAYAN ÇİFTÇİ TARSİM'DEN FAYDALANAMIYOR"

Ömer Fethi Gürer ise konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Küresel ısınma ile değişen mevsim şartları tarımı doğrudan etkilemektedir. Tarım ve Orman Bakanı'na verdiğim soru önergesinde Bakan, bu yılın mart ve haziran ayları arasındaki üç aylık dönemde 2 milyon 908 bin dekar arazide zarar oluştuğunu bildirdi. Bunun önüne geçilebilmesi için bilimsel ve meteorolojik verilerle daha önceden önlemler almak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde de Niğde'de elmalara büyük zarar veren ürün kaybı oluştu, bununla ilgili desteklerin artırılması gerekiyor. Çiftçiler, ÇKS'ye (Çifti Kayıt Sistemi) kayıtlı olmadığı için, TARSİM'e de kayıtlı olmadığı için destek de alamıyor. Zarar gören tüm çiftçilerin zararları Cumhurbaşkanı ödeneği ile ödenmelidir."