Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti

22.09.2022 14:34

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan mürettebatı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan mürettebatı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Kirişci, düşen yangın söndürme helikopterinde yaralanan 5 kişiyi, hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Denizli Valiliğine geçen Bakan Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında elim bir kazanın yaşandığını söyledi.

Dünkü kazada 7 kişilik mürettebattan 2 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Kirişci, "Onların dışında biri Türk birisi de Rus iki personelimiz şu anda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde. Aynı hastanede olan iki personel yardımcı pilot Egor Turkov ve teknik personel Ömer Kaan Çakır, sabah kendilerini ziyaretimiz sırasında bilgi alınmış oldu. Her ikisi oldukça iyi durumda. Bilinçleri açık, sağlık durumları da iyi. Yine Denizli Devlet Hastanesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün teknik personeli Kenan Erdem'in de durumunu hastanede ziyaret ederek gördük. Sağlık durumu iyi. Kendisine ve diğer arkadaşlarına acil şifa dileklerimiz ilettik." dedi.

Komşu ülke Rusya'dan gelen heyetteki 2 kişinin yaşamını yitirmiş olmasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Kirişci, bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaza kırım ekibinin gerekli incelemeyi başlattığını ifade eden Kirişci, adli kısımla ilgili de savcılığın çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Rusya tarafının tören konusunda bir isteğinin olmadığını aktaran Kirişci, işlemler tamamlandıktan sonra cenazelerin Rusya'ya gönderileceğini kaydetti.

Muğla'daki orman yangını

Muğla'da dün başlayan yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soğutma çalışmaları da hızla devam ediyor. 14 uçak, 23 helikopter, 1 İHA ve 2 tane de idari helikopterle birlikte 83 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 3 iş makinası ve 1457 personelimiz bu yangında aktif olarak görev aldı. Diğer kurumlardan ve STK'lardan talep edilenler başlığı altında da 12 su atar helikopter, 5 adet iş makinesi çalışmalara katıldı. 500 hektarlık bir alan bu yangında zarar görmüş gözüküyor.

Düşen helikopter de yangına müdahale için gidiyordu. Su atan helikopter bunlar. Dolayısıyla burada hali hazırda 23 helikopter görev yaparken, ihtiyaç olursa diye biz bu tür yangınlarda etrafta ne kadar kullanılabilen helikopterler varsa onu da özellikle uzak olan yerlerden de seçiyoruz ki yangının riskinin düşük olduğu yerler bunlar. Oradan helikopterin gelişi ve yangına müdahalesi amaçlanıyordu."

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3) Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Denizli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
15:58 Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir
15:49 Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık
15:39 Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:32 Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
15:19 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla duyuru yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 16:18:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement