Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki , Vali Ali Fuat Atik , Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi - Son Dakika

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