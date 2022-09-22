Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi

22.09.2022 16:30
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret ettikten sonra, olayın meydana geldiği bölgeye geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kirişci, daha sonra kentten ayrıldı.

Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.

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Denizli haber | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret Denizli haber | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi - Son Dakika

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