Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Anadolu Mektebi Kültür Kuşağı" etkinliğinde gençlerle buluştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyaca tanınan yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerinde ele alınan kadın, aile, tarım ve savaş gibi sorunların hala güncelliğini koruduğunu belirterek, tarihin tekerrür etmemesi için nitelikli gençlerin yönetim kademelerine hızla kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Kirişci, Anadolu Mektebi Kültür Kuşağı Ankara Programı kapsamında gerçekleştirilen "Cengiz Aytmatov" panelinde, akademik geçmişi olan ve üniversitelerde görev alan bir akademisyen olarak gençlerle birlikte olmanın kendisine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi.

Geleceğin, gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Kirişci, "Acaba bugünkü yöneticiler rahmetli Aytmatov'un külliyatını okudular mı? Okumuş olsalardı bugünkü davranışlarını sergilemede ısrarcı olurlar mıydı?" dedi.

Kirişci, 2012 yılında söz konusu program için kendilerinden destek istendiğini ancak çeşitli sebeplerle arzuladıkları desteği sağlayamadıklarını dile getirdi. Desteklerinin bundan sonra daha anlamlı ve yerinde olacağını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Geçmiş 10 yılı da bu vesileyle telafi etmiş oluruz diye düşünüyorum. Gençlerimizin çokluğu mu, yoksa buradaki gençlerimizin derinliği ve niteliği mi önemli? Bence ikincisi olmalı. Tabii arzu edilen nitelikli gençlerin, bu külliyatı okuyanların sayısının artmasıdır ama bunun artışını sağlayacak olan gerisindeki gayrettir. Zafere değil, sefere talip olmalıyız. Samimiyetle çıktığımız yolda Rabb'im bunun mükafatını vermiştir ve vermeye devam edecektir diye düşünüyorum."

"Üzerimize ne düşerse yapacağız"

Kirişci, Aytmatov'un yıllar önde dile getirdiği kadın, aile, tarım, gıda, savaş ve çocuk kavramlarının hala güncelliğini korumasının, hala eksik bir şeylerin olduğunu gösterdiğini anlattı.

"Tarihin tekerrür etmemesinin en önemli yolu, programdaki gibi nitelikli gençlerin yönetim kademelerine hızla kazandırılmasından geçiyor." diyen Kirişci, yurt dışından çıkıp gelip burada paylaşımda bulunan gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

Kirişci, Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyadaki ender ülkelerden biri haline gelmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"250 bin civarında misafir öğrencimiz var. Bunlar, 'Türkiye'ye gelip daha iyi bir eğitim alacağız, Türkiye'yi tanıyacağız.' diyerek buraya adeta eğitim için hicret etmiş gençlerimizdir. FETÖ uzunca bir süre ülkenin geçlerini çok fena kullandı. Bu gençlere kancayı attı ve onlar kendi ülkelerine değil, ne idüğü belirsiz bir meczubun peşine takıldılar. Biz sadece Allah'a kulluk ederiz. Ülkende, bir kurumda veya şehirde farklı dilden, mezhepten ve ırklardan insanların varlığı bizim globalleştiğimiz anlamına gelir. Bizi dinleyecek böyle bir kitlenin olduğunu göz ardı etmeyelim. Bu konuda bizim üzerimize ne düşerse gereğini yapacağız. Çünkü bu gençler bizim geleceğimiz. Kalemleriyle ve yazdıklarıyla bize doğru yolu gösterme çabasında olan bütün büyüklerimize Rabb'im rahmetiyle muamele etsin."

"Aytmatov'un kültürel mirasını yaymak ve korumak görevimiz"

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de etkinlikte, dünya edebiyatında büyük yeri olan yazarın eserlerinin 176 dile çevrildiğini ve dünya edebiyatı, medeniyeti ve sanatının gelişimine önemli katkı sağladığını anlattı.

Yazarın eserlerindeki felsefenin güncelliğini koruduğunu belirten Ömüraliyev, Aytmatov'un kültürel mirasını yaymanın, korumanın ve geliştirmenin asıl görevleri olduğunu bildirdi.

Ömüraliyev, bu tür etkinlikler sayesinde gençlerin edebi eserlere ilgisini artıracaklarına ve derinleştirebileceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, bu toplantının kendileri açısından çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Türkçe'nin konuşulduğu yerlerin, Anadolu Mektebinin hedef bölgeleri olduğunu dile getirdi.

Avrupa'daki 3'üncü ve 4'üncü nesil Türk çocuklarının artık Türkçeyi okuyamadığına, hatta bazı ülkelerdeki okul müfredatlarının çocukların asimile olacağı şekilde hazırlandığına dikkati çeken Güçlü, bu konuya bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Program çerçevesinde ayrıca yurt dışından gelen Türk öğrenciler tarafından, Cengiz Aytmatov'un eserlerinde işlediği konular ve karakterlerin detaylı şekilde anlatıldığı bir panel de düzenlendi.

Konuşmaların ardından Ömüraliyev, Sami Güçlü'ye plaket takdim etti. Güçlü de Ömüraliyev'e program kapsamında gençlerin yaptığı sunumlardan derlenen kitabı sundu.