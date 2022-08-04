Bakan Kirişci: Yanan ormanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma tamamlandı - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Yanan ormanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma tamamlandı

04.08.2022 11:44
Bakan Kirişci: Yanan ormanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl çıkan 2 bin 793 orman yangınında zarar gören alanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl çıkan 2 bin 793 orman yangınında zarar gören alanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl çıkan 2 bin 793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz. Bugün itibariyle yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan sahadaki çalışmaları da tamamlayarak, yeniden ormanlaştıracağız" ifadelerini kullandı.Kirişci, Muğla'nın ilçelerinde ağaçlandırma çalışması başlatılan orman alanlarının eski ve yeni hallerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Yanan ormanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma tamamlandı - Son Dakika

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