TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım , Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 'nin temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Kirişci, üreticilere, elektrik borçlarını ödemeleri konusunda 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli krediden yararlanma imkanı getirildiğini söyledi. Binali Yıldırım ise tarımın katma değerini artıracak teknolojilerin kullanıldığı, akıllı tarımın yapıldığı işletmelere dikkat çekti, bunun bir örneğinin Dikili OSB olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi - Son Dakika

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