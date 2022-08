Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece, gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sosyal Tesisleri'nde birim amirleriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, "Bakanlık olarak kurumsallığı tepeden tırnağa içselleştirmeliyiz. Her ne kadar farklı alanlarla iştigal ediyor olsak da aynı dili konuşmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bu yüzyılın en önemli gelir kaynağı petrol değil tarımdır' sözünden hareketle, ortak dili kullanmalıyız" dedi.

Gıda konusunun, milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de şekerdir, pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır" diye konuştu.'ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALMALARI ÖNCELİĞİMİZ'Sektör için 3 temel hedeflerinin olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, bunların da üretim alanlarının artırılması, verimin yükseltilmesi ve kalitenin daha yukarı taşınması olduğunu kaydetti. Üreten herkesin yanında olduklarını vurgulayan Kirişci, "Çiftçimize her türlü araç gereç, gübre ve tohum desteği veriyoruz. Alın terlerinin karşılığını alabilmeleri bizim her zaman önceliğimizdir" dedi. Et ve süt ürünlerinin de stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Kirişci, "Ülkemizde yem bitkilerinin ekiliş alanlarının artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem ihtiyacımızın yerli kaynaklardan karşılanabilmesi, silaj üretiminin artırılarak yeşil yem zincirinin oluşturulması ve artabilecek yem fiyatlarının önüne geçmek amacıyla yem bitkileri üretimine Bakanlığımızca büyük destekler verilmektedir" diye konuştu.