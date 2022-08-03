Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler

03.08.2022 13:47
Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece, gıda konusu var olmaya devam edecektir.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece, gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sosyal Tesisleri'nde birim amirleriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, "Bakanlık olarak kurumsallığı tepeden tırnağa içselleştirmeliyiz. Her ne kadar farklı alanlarla iştigal ediyor olsak da aynı dili konuşmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bu yüzyılın en önemli gelir kaynağı petrol değil tarımdır' sözünden hareketle, ortak dili kullanmalıyız" dedi.

Gıda konusunun, milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de şekerdir, pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır" diye konuştu.'ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALMALARI ÖNCELİĞİMİZ'Sektör için 3 temel hedeflerinin olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, bunların da üretim alanlarının artırılması, verimin yükseltilmesi ve kalitenin daha yukarı taşınması olduğunu kaydetti. Üreten herkesin yanında olduklarını vurgulayan Kirişci, "Çiftçimize her türlü araç gereç, gübre ve tohum desteği veriyoruz. Alın terlerinin karşılığını alabilmeleri bizim her zaman önceliğimizdir" dedi. Et ve süt ürünlerinin de stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Kirişci, "Ülkemizde yem bitkilerinin ekiliş alanlarının artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem ihtiyacımızın yerli kaynaklardan karşılanabilmesi, silaj üretiminin artırılarak yeşil yem zincirinin oluşturulması ve artabilecek yem fiyatlarının önüne geçmek amacıyla yem bitkileri üretimine Bakanlığımızca büyük destekler verilmektedir" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: 'Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir' Bakan Kirişci: 'Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:48:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement