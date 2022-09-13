Bakan Kirişci, Sakarya Zaferi'nin 101. yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstiklal Harbi'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda Türk milletine moral ve güç verdiğini belirterek, "Uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükselten Sakarya Zaferi, bağımsızlığın ve nihai zaferin habercisi olmuştur." dedi.

Kirişci, Sakarya Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla Polatlı-Duatepe'de düzenlenen kutlama programında konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi ile dipdiri bir Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu dile getiren Kirişci, "Temmuz ayında Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz, milletimizin büyük desteği ile kısa sürede yeniden toparlanmıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in de komutayı ele almasıyla 1 ay içerisinde düşman yeniden Sakarya'nın batısına atılmıştır. Milli Mücadele'nin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle Meclisimizin bulunduğu Ankara'mızı tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir." ifadesini kullandı.

Kirişci, Sakarya Meydan Muharebesi'nin, pek çok yönüyle ve çok önemli sonuçlarıyla tarihte yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna işaret ederek, söz konusu muharebeyle sonuna kadar stratejik savunma yapılırken kazanılan zafer sonrası stratejik taarruza geçildiğini ve 1922'de kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'ne giden yolun açıldığını anlattı.

Bakan Kirişci, "Çaldağı'nda, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Duatepe'de, Mangal Dağı'nda 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diye başlayan İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız, Polatlı- Haymana hattında verdikleri büyük mücadele ile isimlerini, tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır." diye konuştu.

Kardeşlik vurgusu

Milli Mücadele'nin adeta son kalesi olan Polatlı-Haymana hattında kazanılan zaferin hikayesinin nesilden nesle aktarılarak İstiklal Harbi'nin hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığının unutturulmaması gerektiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız. İstiklal Harbi'mizin önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda milletimize moral ve güç vermiştir. Uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükselten Sakarya Zaferi, bağımsızlığın ve nihai zaferin habercisi olmuştur. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, altında yatan binlerce şehidimizin bizlere emanetidir. Yüce milletimiz en çetin zorlukları, birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşmıştır. En güzel zaferleri kardeşlik ruhuyla kazanmıştır. Bin yılı aşkın süredir devam eden kardeşliğimizi zedeleme noktasında hiç kimseye fırsat vermeyiz. Henüz hayatlarının baharında, vatan savunmasına koşan bir Diyarbakırlı ile İzmirliyi, Adanalı ile Edirneliyi buluşturan, yan yana şahadete kavuşturan bizim kardeşlik ruhumuzdur, vatan sevdasıdır."

Kirişci, şehitlerin toprak altındaki naaşlarının, "Biz omuz omuza mücadele ettik. Birlikte şehit düştük." mesajı verdiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mirası, dünya durdukça bu topraklarda yaşatacağız. Biz, bu topraklarda 1000 yılı aşkın süredir kardeşlik hukukuyla yaşamış, sadece bu coğrafya için değil tüm dünya için barış ve kardeşliğin sembolü olmuş bir milletiz. Kendi topraklarımızda ve dünya coğrafyasında insanların huzurlu yaşamasını istiyoruz. Ancak bugün üzerinde bulunduğumuz bu toprakları, Anadolu insanının irfanı, erdemi, gayreti ve çabasıyla geçmişte nasıl canımız pahasına koruduysak, bunu bir kez daha yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim."

"Türkiye'nin global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz"

Tarihteki destansı direnişlerden birisinin de 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan hainlere karşı gerçekleştirilen topyekun mücadele olduğunu belirten Kirişci, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenen 7'den 70'e tüm milletin zaferi olduğunu vurguladı.

Kirişci, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girildiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır. Türkiye'nin sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz. 2053 hedeflerimize doğru, sağlam ve güçlü adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yakaladığımız ivmeyle ülkemizi layık olduğu yere taşıyacağız."

Kirişci şehitlikler hakkında bilgi verdi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olduğunun altını çizen Kirişci, Atatürk tarafından "Sakarya Melhame-i Kübrası" yani "kan gölü, kan deryası" olarak tanımlanan mukaddes toprakların, binlerce şehidin kanıyla sulandığını söyledi.

Kirişci, bölgenin Bakanlık tarafından da 2015'te "milli park" statüsü ile koruma altına alındığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Burada, Bakanlığımız tarafından tarihi dokuyu en iyi şekilde yansıtan düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'mızda 2014 yılından itibaren milli park arazi etüt çalışmaları ile olası kayıp şehitlikleri tespit ettik. Jeoradar sistem ile 283 bin 148 metrekarelik alanı tarayarak bilimsel veriler eşliğinde yaklaşık 153 şehitlik ve 4 bin kayıp şehidimizin izlerine ulaştık. Bu alanların bir kısmında, şehitlerimizin aziz hatıralarına uygun anıtsal şehitlikler yaptık. Sakarya 12. Grup Şehitliği, Mangal Dağı Şehitliği, Eskipolatlı Şehitliği, Kışlahastanesi Şehitliği, İkiztepeler Şehitliği, Evliyafakı Şehitliği tespiti yapılıp ihya edilen anıtsal şehitliklerimizdir. Ayrıca yine arazi çalışmaları ile 121 kilometrelik siper ve mevzi hattı tespit edilip sayısal hale getirilmiştir."

Halide Edip Adıvar'ın da bulunduğu "Yunan Mezalimini Araştırma Komisyonu" tarafından 1 hafta boyunca kullanılan Sakarya Köyü'ndeki evin Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi'ne dönüştürüldüğünü anımsatan Kirişci, böylece Milli Mücadele'ye katkıda bulunmuş kadınların da onurlandırıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Polatlı Kartaltepe ve Haymana Mangal Dağı bölümünde, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki şehit sayısı kadar, yani 5 bin 713 fidan dikilerek 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulduğunu belirterek, "Bundan sonra da bu mukaddes toprakları koruyup gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Biz bu aziz millete, bu devlete inanıyoruz ve güveniyoruz"

Geçen hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a ziyarette bulunduklarını anımsatan Kirişci, 3 ülkenin yetkililerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yakıt ve gaz akışının kesintiye uğratılmaması için ilgili ülkelere ricada bulunmasını talep ettiklerini aktardı.

Vahit Kirişci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben buradan herhangi bir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin tüm evlatlarına sesleniyorum. Bu ülke bugün birtakım sıkıntılar yaşıyor olabilir ama unutmayalım ki biz ne zorluklar gördük, ne cefalar çektik. Biz inandığımız için güçlüyüz. Biz bu aziz millete, bu devlete inanıyoruz ve güveniyoruz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Elbette bu tür savaşların yaşanmasını istemiyoruz. Rusya- Ukrayna savaşı esnasında, başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın duruşu nasıl dünya barışına katkı sağlamak noktasında ise bizler de yine millet olarak dünyanın barıştan yana bir tercihte bulunmasını herhangi bir savaş içerisinde olmamasını arzu ederiz. Ama gerektiğinde de biz bu savaştan asla kaçmayız, ödün vermeyiz."

Öte yandan Milli Savunma Üniversitesinden Albay Efdal As da Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bilgi verdi.