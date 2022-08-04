Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarını artırmak istediklerini söyledi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Kirişci, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Kirişci, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, "Tarım arazilerimiz sınırsız değildir. 23,4 milyon tarım arazimiz var. Türkiye, her şeyi üretebilecek iklim ve ekolojiye sahip değil. Örneğin soya çok fazla yerde kullanılıyor ama bizim ekolojimiz, coğrafyamız, su ihtiyacımız, üreticinin ilgileri, alışkanlıkları gibi durumlar soya yetiştirmede elimizi kolumuzu bağlıyor." dedi.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun AK Parti hükümetleri döneminde çıktığını ifade eden Kirişci, "Korsan tohum geliştiren insanlar vardı. Şimdi Islahçı Hakları Kanunu var. Bundan dolayı 2002'de kendimize yeterliliğimiz tohumda yüzde 31'iken şu an yüzde 94'e çıktı." diye konuştu.

Venezuela ziyareti

Kirişci, Venezuela'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ülkede arazi kiralanması konusundaki tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin müteahhitlikte dünyada 1. ya da 2. demeyi bir övünç kaynağı olarak söylüyoruz değil mi? Bu ülkenin bir sürü başarılı tarım üreticileri var. Bunların önünü açacak kamu otoritesi olarak gidip, Venezuela başta olmak üzere gidip buralarda bu çalışmaları yürütüyorsak bizim alkışlanmamız mı gerekiyor veya asgariden sessiz kalınıp 'Bunlar da doğrusunu yapıyorlar' deyip bir kenara mı çekilinmesi mi gerekir? Ama zeytinyağı gibiler, üste çıkıyorlar. Diyorlar ki "Ne işimiz var Venezuela'da, ülkede toprak mı bitti?" O zaman müteahhitlere soralım, "Ülkede otoyol mu, köprü mü, AVM mi, havaalanı mı bitti yapmak için mi diyelim, yoksa aferin size tebrik ederiz mi diyelim?"

İhracatta mal ve hizmet olmak üzere 2 kalem bulunduğunu belirten Kirişci, Venezuela'da göz alabildiğine uzanan bakir bir toprak bulunduğunu, ülkenin çok yağış aldığını, sulama sistemi olmadan ürün elde edilebildiğini dile getirdi.

Kirişci, "Bizim üretimde bu kadar tecrübemiz var. Cumhurbaşkanı'mızın ilk söylediği şeylerden biri Venezuela ile ilgilenmemdi. 'Başkan Maduro, bu konularla ilgili bizim adım atmamızı istiyor.' dedi. Biz de o çerçevede gittik." diye konuştu.

Bakan Kirişci, tarım ve gıda alanlarında küresel güç olmanın önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bunlarda global gücünüz varsa siz iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Kimse bizi kara sınırımızla ve mavi vatanla sınırlayamaz. Türkiye artık bölgesel değil global bir güçtür. Bunu tahıl koridorunda gösterdik. Herkes bizi takdir ediyor. Bizim ülkede bazıları hariç. Biz global oyuncu olmadan, know-how'da belirli bir düzeye gelmişken, Venezuela'da özel sektörümüze yaptırıp, oradan elde edilen ürünleri tedarik merkezlerinden kendi ülkemize yönlendirsek bunun kötüsü mü olur?"

Kirişci, dünyada arazi kiralayan ülke sayısının 41, arazilerini başka ülkelere kiralayan ülke sayısının da 62 olduğunu belirterek, Türkiye'ye kimi ülkelerden yetkililerin gelip "Lütfen bu konularda bize yardımcı olun." dediklerini aktardı.

"Ekilmeyen alan kalmasın düsturuyla yola çıktık"

Bakan Kirişci, fiyat artışlarını önlemek için üretimin daha da artırılması ve kaliteli üretim yapılması gerektiğini söyledi.

"Ekilmeyen alan kalmasın" düsturuyla yola çıktıklarını vurgulayan Kirişci, "Buna ilişkin de mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıran bir mevzuatı Meclis açıldığında onaya sunacağız. Bakanlık olarak, 1 yıldan fazla bu üretimi yapmayanlara, mağdur olmasınlar diye kira bedeli ödeyerek bu alanların kazanılmasını sağlayacağız. Bu alanların boş kalmasına asla müsaade edemeyiz." dedi.

Bakan Kirişci, gelecek dönemde meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemeye yönelik yapılacaklara ilişkin ise "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ESK kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak

Kirişci, Et ve Süt Kurumuna (ESK) ait satış noktalarında kuzu etinin fiyatında bugünden itibaren indirim yapılacağını belirterek, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." diye konuştu.

Geçen yıl buğdayda 2 bin 250 lira olan müdahale fiyatını önce 7 bin 50 liraya, sonra da 7 bin 450 liraya çıkardıklarına dikkati çeken Kirişci, arpa fiyatında da bu anlamda artış yaptıklarını dile getirdi.

Şu anda ülkenin ihtiyacını Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla ithalat yoluyla değil içerdeki üreticiden karşıladıklarını dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Enflasyonun artış hızındaki yavaşlama tarım sektörüne de yansıyor. İşin arka planında tamamıyla mazot ve gübredeki anormal artışların getirdiği fiyat dalgalanması söz konusu. Ekimde, yasama faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte dünya genelinde ilgi çekebilecek sözleşmeli üretim modelini de gündeme getireceğiz. Sözleşmeli üretim, bize pek çok avantaj sağlıyor. Üretici ve tüccar bir araya geliyor ve bir sözleşme yapılıyor. Üretimi planlama adına çok önemli. Üreticinin ne ekeceğini bize haber vereceği bir sistem kuracağız. Bize haber vermezse çeşitli yaptırımlar olacak."

(Sürecek)