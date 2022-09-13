Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik Haftası programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik Haftası programına katıldı Açıklaması

13.09.2022 13:56
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik Haftası programına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da 35. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Esnaflarımız bu ülkenin asli, unsurları tabir yerindeyse vücudumuzun omurgası; bizi ayakta tutan ve bizim için olmazsa olmaz temel unsurlarımız.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da 35. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Esnaflarımız bu ülkenin asli, unsurları tabir yerindeyse vücudumuzun omurgası; bizi ayakta tutan ve bizim için olmazsa olmaz temel unsurlarımız." dedi.

Kentte Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) üyeleri ile vatandaşlar, Mevlana Bulvarı'nda bir araya geldi, Konya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde tarihi Kapu Camisi'ne kadar "Ahi Esnaf Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

"Gençler Tarım ile Buluşuyor" programı için Konya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kapu Camisi önünde düzenlenen törene katıldı.

"Esnaflarımız bu ülkenin asli unsurları, tabir yerindeyse vücudumuzun omurgası; bizi ayakta tutan ve bizim için olmazsa olmaz temel unsurlarımız." diyen Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Biz genellikle başka medeniyetleri, başka kültürleri en ince detayına kadar bilir ama kendi kültürümüze geldiğimizde oralarda eksik ve noksanlarımız olur. 'Bu tür etkinlikler aslında bu tür eksikliklerimizi gidermek adına önemli bir fırsattır.' diye düşünüyorum. Selçuklu'nun başkentinde bir ahilik yolunda bir araya gelmiş kardeşlerimizin başkanlarını konfederasyon başkanlığı düzeyine taşıma arzuları yerinde ve isabetlidir. Rabb'im hayırlı olanı kendilerine lütuf eylesin, olursa da hayırlı hizmetlerini bütün dünya ve Türkiye'miz inşallah bekliyor olsun."

Konuşmaların ardından Vahit Kirişci, yılın çırağı, kalfası ve ahisine ödüllerini verdi.

YORUMLAR
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Bakan Kirişci, 'Gençler Tarım ile Buluşuyor' programına katıldı Bakan Kirişci, 'Gençler Tarım ile Buluşuyor' programına katıldı BAKAN KİRİŞCİ AYÇİÇEĞİMİZİN ALIM FİYATLARINI12 TL ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRECEĞİZ BAKAN KİRİŞCİ AYÇİÇEĞİMİZİN ALIM FİYATLARINI12 TL ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRECEĞİZ
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Ahilik Haftası, Vahit Kirişci, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik Haftası programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik Haftası programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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