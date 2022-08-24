İSTANBUL-BAKAN KİRİŞCİ'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ VE MÜSİAD ZİYARETİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAKAN KİRİŞCİ'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ VE MÜSİAD ZİYARETİ

24.08.2022 14:02
İSTANBUL-BAKAN KİRİŞCİ'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ VE MÜSİAD ZİYARETİ

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, saat 09.30'da Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve dernek üyeleriyle yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede sektörel sorunlar ele alındı. Bakan Kirişci saat 12.00'da ise İstanbul Valiliği'ne giderek Vali Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

"2023 YILINDA TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜNÜ DAHA GÜZEL YAŞATACAĞIZ"

MÜSİAD ziyaretinde konuşan Bakan Kirişci "Bu ziyaret bugüne kısmet oldu. Karşılıklı olarak çok faydalı görüş alışverişinde bulunduk. MÜSİAD herhangi bir iş adamları derneği değil. Bizim üzerinde çok hassasiyetle durduğumuz ve bu ülkenin lokomotifi diyebileceğimiz iş insanlarının bir araya geldiği dernek. Dolayısıyla bu derneğin tespitleri, bu derneğin bizim sektörümüze ilişkin çözüm önerileri bizler için de kıymet ifade ediyordu. Bunların tamamını aldık. Dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda biz bu değerlendirmeleri dikkate alarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz. İnşallah memleketimiz 2023 yolunda daha güzel bir Türkiye'yi ve daha güzel bir tarım ve orman sektörünü birlikte yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"BAKANIMIZ SORULARIMIZI AÇIK YÜREKLİLİKLE CEVAPLADI"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı "13 Mayıs'ta Adana'da 'Gelecek Tarımda' adlı bir zirvemiz vardı. Bakanımız yurt dışı görevlendirmesi sebebiyle o zirveye katılamamıştı ama bize en yakın zamanda sizin gıda, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili üyelerinizin olduğu bir toplantı için MÜSİAD'a teşrif edeceğini söylemişti. Orada bu zirvenin sonuçlarını hep beraber değerlendiririz sözü vardı. Bugün o sözünü yerine getirdiği için huzurlarınızda kendisine teşekkür ederim. 2 saati aşan görüşmede, sektörün sorunlarını üyelerimizle birlikte bakanımıza sorduk. Dosyalarımızı verdik. Bakanımız çok açık yüreklilikle sektörel sorunlarımızı cevapladı" dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi
Kaynak: DHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN KİRİŞCİ'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ VE MÜSİAD ZİYARETİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
13:23 Galatasaray olmadı! Anthony Nwakaeme Arapları tercih etti
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 14:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN KİRİŞCİ'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ VE MÜSİAD ZİYARETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement