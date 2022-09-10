Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

10.09.2022 20:24
Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kirişci ilk olarak Avanos ilçesindeki Zelve Paşa Bağları Ören Yeri'ni gezdi.

Burada yabancı turistlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Kirişci, daha sonra Göreme'de bulunan Tokalı Kilisesi'ni ziyaret etti.

Kirişci, daha sonra Kavak beldesindeki kayadan oyma depolarda muhafaza edilen patateslerin bulunduğu işletmede incelemelerde bulundu.

Kirişci'ye depo sahibi soğuk hava deposunun yapımıyla ilgili bilgiler verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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