Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Burada yabancı turistlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Kirişci, daha sonra Göreme 'de bulunan Tokalı Kilisesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Nevşehir 'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

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