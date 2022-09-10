Bakan Kirişci, bir atölyede çanak yapımını deneyimledi - Son Dakika
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Bakan Kirişci, bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

10.09.2022 15:10

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir atölyede tezgaha geçerek çanak yapımını deneyimledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir atölyede tezgaha geçerek çanak yapımını deneyimledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kirişci, Kapadokya bölgesinin el sanatları merkezi olarak bilinen, çanak çömlek yapımı ile ünlü Avanos ilçesini ziyaret etti.

Burada bir çanak çömlek atölyesini gezen Kirişci, firma yetkilisinden ürünlerin yapımıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra çanak çömlek yapımını izleyen Kirişci, önlük giyip, tezgaha oturarak çanak yaptı.

Ziyaret sonunda Kirişci'ye çeşitli hediyeler verildi.

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Kirişci: 'Pandemi ve sonrasındaki süreçteki fiyat artışları tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi' Kirişci: 'Pandemi ve sonrasındaki süreçteki fiyat artışları tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi' Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (2) Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (2)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, bir atölyede çanak yapımını deneyimledi - Son Dakika

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