Bakan Kirişci, bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir atölyede tezgaha geçerek çanak yapımını deneyimledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kirişci, Kapadokya bölgesinin el sanatları merkezi olarak bilinen, çanak çömlek yapımı ile ünlü Avanos ilçesini ziyaret etti.

Burada bir çanak çömlek atölyesini gezen Kirişci, firma yetkilisinden ürünlerin yapımıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra çanak çömlek yapımını izleyen Kirişci, önlük giyip, tezgaha oturarak çanak yaptı.

Ziyaret sonunda Kirişci'ye çeşitli hediyeler verildi.