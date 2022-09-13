Bakan Kirişci: "Ayçiçeğinin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: "Ayçiçeğinin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz"

13.09.2022 12:41

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Hatıra fotoğrafı çekilmesi KONYA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması

Hatıra fotoğrafı çekilmesi KONYA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında konuştu.(3)

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci, 'Gençler Tarım ile Buluşuyor' programına katıldı Bakan Kirişci, 'Gençler Tarım ile Buluşuyor' programına katıldı BAKAN KİRİŞCİ AYÇİÇEĞİMİZİN ALIM FİYATLARINI12 TL ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRECEĞİZ BAKAN KİRİŞCİ AYÇİÇEĞİMİZİN ALIM FİYATLARINI12 TL ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRECEĞİZ
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: 'Ayçiçeğinin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Ayçiçeğinin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement