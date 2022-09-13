Bakan Kirişci: "Ayçiçeğinin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz"

Hatıra fotoğrafı çekilmesi KONYA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya 'da "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında konuştu.(3)

Kaynak: AA

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