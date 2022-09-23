Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci:
"TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var"
KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (3)
Kaynak: AA
Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika
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