Kirişci: "TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var" - Son Dakika
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Kirişci: "TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var"

23.09.2022 20:36
Kirişci: "TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (3)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci:

"TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var"

KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (3)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: 'TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kirişci: "TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var" - Son Dakika
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