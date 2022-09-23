Kirişci: "TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var"

"TMO stoklarında 6 milyon 200 bin ton malımız var"

Kirişci: 'Bizim bu yılki tarımsal destek ödeneğimiz 39.2 milyar lira'

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

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