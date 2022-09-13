Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi
Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler
Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler
Müzik dinletisinden görüntüler
Uçuş gösterisinden görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran ikram etmesinden görüntüler ANKARA - Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı
Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı - Son Dakika