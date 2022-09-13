Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı

13.09.2022 17:44

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler Müzik dinletisinden görüntüler Uçuş gösterisinden görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi

Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler

Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler

Müzik dinletisinden görüntüler

Uçuş gösterisinden görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran ikram etmesinden görüntüler ANKARA - Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı

YORUMLAR
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Bakan Kirişci, Sakarya Zaferi'nin 101. yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, Sakarya Zaferi'nin 101. yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması Kirişci: '(Yunanistan'ın provokasyonları) Eğer bu hadsizlikleri devam edecek olursa bedelinin ağır olacağını ifade etmek istiyorum' Kirişci: '(Yunanistan'ın provokasyonları) Eğer bu hadsizlikleri devam edecek olursa bedelinin ağır olacağını ifade etmek istiyorum'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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