"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

Kirişci: '(Yunanistan'ın provokasyonları) Eğer bu hadsizlikleri devam edecek olursa bedelinin ağır olacağını ifade etmek istiyorum'

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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