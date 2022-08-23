TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: DÜN İTİBARI İLE TAHIL KORİDORUNDAN 33 GEMİ İLE 721 BİN TON TAHIL TAŞINDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. AK PARTİ Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yüz yüze 100 gün' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Kirişci, 'Dün itibari ile 33 tane gemi Ukrayna'dan ayrıldı, o sözleşmenin kurallarına uygun olarak yaklaşık 721 bin ton hububat artık gitmesi gereken hedeflere doğru bu gemiler üzerinde yol almaya başladı' dedi.