İSTANBUL-TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: 33 GEMİYLE 721 TON TAHIL TAŞINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: 33 GEMİYLE 721 TON TAHIL TAŞINDI

23.08.2022 19:23
İSTANBUL-TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: 33 GEMİYLE 721 TON TAHIL TAŞINDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorundan dün itibariyle gemilerin yol almaya başladığını, 33 gemiyle 721 ton tahıl taşındığını belirterek "Bunun daha devamı var, arkası geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorundan dün itibariyle gemilerin yol almaya başladığını, 33 gemiyle 721 ton tahıl taşındığını belirterek "Bunun daha devamı var, arkası geliyor. Dünya şöyle bir nefes aldı" dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın "Yüz yüze 100 gün" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. Bakan Kirişci, dün itibariyle sözleşme kurallarına uygun olarak, 33 geminin Ukrayna'dan ayrıldığını, yaklaşık 721 bin ton hububatın gitmesi gereken hedeflere doğru yol almaya başladığını söyledi. Kirişci " Türkiye'nin fark ettiği tarım ve orman konusunu, dünya da fark etti. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde, bu konulara ilişkin atılması gereken adımları çok daha önceden attığı için, çok şükür önce pandemiyi, sonra da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanması muhtemel sıkıntıları, kazasız belasız atlattık. Atlatmaya da gayret ediyoruz" dedi. Hububat ve yağlı tohumların dış ticaretinin önemli bir bölümünün Rusya ve Ukrayna üzerinden yapıldığını ifade eden Bakan Kirişci, "Bakınız bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi. Bu iki ülke arasında savaş çıktığı için, onlardan bu ürünleri tedarik edenler panik yaşadılar. Herkes gıda krizi, kıtlık demeye başladı. Bu meseleye neşteri vuran yine Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. 22 Temmuz'da bu konuda bir mutabakat sağlandı. Hızla hayata geçirilmesi de gerçekleşmiş oldu. Ukrayna'dan dün itibariyle ayrılan 33 gemi, o sözleşmenin kurallarına uygun olarak, yaklaşık 721 bin ton hububatla gitmesi gereken hedeflere doğru yol almaya başladı. Bunun daha devamı var, arkası geliyor. En azından dünya şöyle bir nefes aldı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: 33 GEMİYLE 721 TON TAHIL TAŞINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: 33 GEMİYLE 721 TON TAHIL TAŞINDI - Son Dakika
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