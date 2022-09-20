Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den dikkat çeken seçim sözleri: Bu seçim çok ama çok önemli, öbür dünyaya gittiğimizde soracaklar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Kirişçi, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUS ARTIŞI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Türkiye nüfusunun her geçen gün arttığını, bunun da dünya ülkeleri arasında avantaj sağladığını belirten Kirişçi, şöyle konuştu: "Her yıl bu ülkenin nüfusuna 700 bin kardeşimiz, evladımız ekleniyor. Biz iktidara geldiğimizde 65 milyondu, bugün 85 milyon nüfusumuz var, 20 milyon... Hollanda'nın 17 milyon nüfusu var. Arada bir efelenen, hadsizlik yapan Yunanistan'ın 8,5-9 milyon nüfusu var. Avrupa'nın başkenti Belçika'nın 9,5 milyon nüfusu var. Siz şimdi bu nüfusun iki katından fazlasını kendi iktidarınız dönenimde mevcut nüfusunuza eklemlemişsiniz. Bu nüfus artış hızımız bizi mutlu ediyor. Bir nüfusumuz olacak, iki nüfuzumuz olacak. Güçlü olacağız."

"SEÇİMLERİN HEPSİ KRİTİKTİ AMA BU SEÇİM ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Kirişçi, 2023'te yapılacak seçimlerin, bugüne kadar yapılan seçimlerin hepsinden daha önemli olduğunu dile getirdi. Kritik bir eşikten geçildiğini belirten Kirişçi, şöyle devam etti: "Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet 'Tayyip Erdoğan'ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir' diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bu kritik eşiği de Allah'ın izniyle aşacağız. Yani o masanın altı, üstü, etrafı falan bunların hiçbirinin kıymeti harbiyesi yok. Bu millet, erdemiyle, irfanıyla, ferasetiyle ve basiretiyle Allah'ın izniyle gerekeni yapar ama biz bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir kez daha göstermek durumundayız."