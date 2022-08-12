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Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz' - Son Dakika

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