Kirişci: "Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz" - Son Dakika
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Kirişci: "Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz"

12.08.2022 21:44
Kirişci: "Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. (1)

" Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz"

"Geldiğim günden beri stratejik ürün kavramını sıklıkla kullanıyorum"

"Un, yağ, şeker dedim bitkisel üretim tarafında, hayvansal ürün tarafında da et, süt, yumurta dedim"

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de Yörüklerle buluştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de Yörüklerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz" - Son Dakika
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