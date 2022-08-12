Kirişci: "Herkesin konuştuğu tahıl koridoru oldu. Dünya bir nefes aldı" - Son Dakika
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Kirişci: "Herkesin konuştuğu tahıl koridoru oldu. Dünya bir nefes aldı"

12.08.2022 22:02
Kirişci: "Herkesin konuştuğu tahıl koridoru oldu. Dünya bir nefes aldı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. (2)

"Rusya ile Ukrayna birbirine girdi. Ne suyu ne de enerjiyi kimse konuşmadı. Ne konuşuldu başından beri. ya Ne olacak bu Ukrayna'nın elindeki 35 milyon ton hububat ve yağlı tohumlarla ilgili stok. Temmuz ayında bunların yeniden yeni ürünleri hasat edilecek. Onun 1,5 katı Rusya'da var. Bunların ikisinin tek başına dış ticarete konu olan hububat oranları yüzde 28"

"Kimse petrolü konuşmadı, kimse suyu konuşmadı. Herkesin konuştuğu tahıl koridoru oldu. Dünya bir nefes aldı, bir rahatladı, bir umutlandı"

"TMO bir merkez bankasıdır. Stoklarında mal bulundurursa TMO kendine ve piyasaya yapılan her türlü operasyonlara karşı gerekli aksiyonları alır"

YORUMLAR
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Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz' Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: 'Herkesin konuştuğu tahıl koridoru oldu. Dünya bir nefes aldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "Herkesin konuştuğu tahıl koridoru oldu. Dünya bir nefes aldı" - Son Dakika
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