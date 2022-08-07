Kirişci: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu" - Son Dakika
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Kirişci: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu"

07.08.2022 17:36
Kirişci: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi. (2)

"(Tahıl koridoru anlaşması) Bu kendiliğinden mi oldu. Bu Türkiye'nin bir NATO üyesi ve burada ikinci büyük orduya sahip önemli bir ülkesi olmasına, AB ile de müzakere sürecinde olan aday ülke olmasına rağmen, bunlarla, bunlardan bağımsız kendi özgün uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu"

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 Bakan Kirişci: Bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız Bakan Kirişci: Bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: '(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu" - Son Dakika
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