Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

04.03.2022 16:36

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.

Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Celal Adan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti - Son Dakika


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