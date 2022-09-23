Bakan Vahit Kirişci, hayvancılık destek ve karkas alım fiyatlarını açıkladı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini 500 liraya yükselttiklerini, bakanlığın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde yetiştiricilere buzağı başına 900 lira ödeme yapacaklarını söyledi.

Kirişci, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısında, tahıl koridorunun dünyaya kattığı önemden bahsetti.

Yapılan tahıl koridoru anlaşmasıyla Türkiye'nin global bir oyuncu konumunu ortaya koyar hale geldiğini ifade eden Kirişci, "Artık tanklar, toplar ve tüfekler bile bazen bazı ürünlerin karşısında diz çöktü. Neyin önünde, gıdanın önünde diz çöktü. Tarımın önünde diz çöktü. Tarım hepsinin önüne geçti." dedi.

"Bu yıl ki ödeneğimiz 39,2 milyar lira"

Kirişci, ülkede üreticilerin ürettikleri ürünlerden bihaber olan ya da bunu kasti olarak görmezden gelen çevrelerin bulunduğunu, her şeye rağmen salgın süreci de dahil olmak üzere Türkiye'de tarımsal üretimin devam ettiğini vurguladı.

Global oyuncu olmanın gereklerini, tarımda da daha büyük olmanın şartlarını oluşturup buna göre de yol yürünmesi gerektiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bu yıl ki ödeneğimiz 39,2 milyar lira. Bu sadece bizim verdiğimiz tarımsal destekler. Yani Ziraat Bankasının sıfır faizli kredi verdiğini düşünün. Yüzde 80 enflasyon olan bir ülkede sıfır faizli size kredi veriliyor. Bu kredinin sübvansiyonu aynı şekilde bir destek değil midir? Evet destektir. TMO arpa desteği verdi, ekmek yapımı için, un sanayisine sübvansiyonu için buğday verdi. Onlar da onu un yaptı, unu götürdü fırıncıya verdi. Burada da bir sübvansiyon var. Burada da yine TMO'nun yüklendiği bir finansal yük var. Bu yüklerin hepsini bir topladığınızda ciddi manada bir destek vermiş oluyoruz. Bu desteklerin yerinde, anlamlı ve üretici tarafından ciddi manada hissedilebilir olması gerekiyor. Eğer hissedilmiyor ise o zaman biz kendi sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Madem global bir oyuncu olacağız bunları da yerine getirmemiz gerekiyor."

Kent tarımının önemine dikkati çeken Kirişci, Kars örneğini vererek, sadece burada hayvancılık yapmanın yeterli olmayacağını belirterek, bitkisel üretim alanında da kentlerin kendini ispatlamak zorunda olduğunu belirtti.

Krişci, sertifikalı üretimin önemini vurgulayarak, "Sertifikalı tohumluğun yaygınlaşmasını istiyoruz. Sertifikalı tohumluk 20 yılda 13 kat artış göstererek 215 milyon dolar gibi bir gelir edilmeye başlanmış. Bu anlamda 24 lira olan buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik gibi tohumlar için bu desteği dekar başına 50 liraya çıkardık. Yüzde 108'lik bir artış gerçekleştirdik." dedi.

2022 hayvancılık destekleri belli oldu

Bakan Kirişci, 2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini 500 liraya yükseltiyoruz. Buna ilave olarak, Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 lira ödeyeceğiz. Bakanlığımızın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği, Kars'ın da bulunduğu 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği yüzde 100 artırarak 200 liraya yükseltiyoruz. Yani 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına 900 lira ödeyeceğiz. Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini 125 liradan 200 liraya çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini, sürü yöneticisi falan mı olsak. Çoban demeyelim. Çoban dediğimizde adam inciniyor. Sürü yöneticisi diyelim. Yüzde 100 artırarak işletme başına 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarıyoruz."

Karkas alım fiyatları açıklandı

Karkas maliyetleri ve piyasadaki fiyat gelişmelerin Et ve Süt Kurumu tarafından sürekli takip edildiğini anlatan Kirişci, dana karkas alım fiyatlarının son iki gündür düşme trendine girdiğinin gözlemlendiğini belirtti.

Artışları açıklayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Dana karkas alım fiyatlarını kilo başına 2 lira artırılacaktır. Prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 94 liraya satan besiciler, bu artış ile birlikte 96 liraya satabileceklerdir. Hayırlı olsun. Et ve Süt Kurumu da bu tutardan alım yaparak fiyatların maliyetlere göre oluşmasına katkı sağlayacaktır. Küçükbaş hayvancılıkta ise mera dönüşleri başlamak üzeredir. Bu kapsamda da kuzu karkas alım fiyatlarımızı 2 lira artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 liradan 92 liraya çıkmaktadır. Üretici kardeşlerimizin alın terine ve emeğine sahip çıkmak adına dönemsel olarak bu tür iyileştirmeleri yapmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum."

Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.