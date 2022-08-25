Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor

25.08.2022 13:26
Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) 110 iş makinesini teslim alma törenine katıldı. Törene Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ile bakanlık ve DSİ yetkilileri katıldı. Hizmete alınan yeni iş makineleri ile DSİ'nin iş makinesi sayısının 2 bin 309'a ulaştığı, makinelerin taşkın ile mücadele, taşkın sonrası onarımlarda, yangın, deprem, çığ, heyelan gibi doğal afetlerde kullanılacağı bildirildi.

'180 MİLYAR METREKÜP SU DEPOLAYABİLİYORUZ'Suyun etkin ve verimli kullanımının önemine işaret eden, Türkiye'de suyun kısıtlı olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Türkiye su zengini ülke değil. Bundan dolayı suyu çok etkin ve verimli kullanmanız gerekiyor. Cumhuriyet tarihinde yapılanların yaklaşık 25'i sadece 2002-2022 yılları arasında hükümetimiz döneminde gerçekleştirilmiştir. Geldiğimiz nokta itibari ile bizim 180 milyar metreküp su depolayabildiğimizi görüyoruz. Bunun 47 milyar metreküplük kısmı bizim dönemimizde yapılan 654 baraj ile sağlanmış durumdadır. Türkiye, barajlar konusunda dünyaya da örnek olan bir ülke konumundadır" dedi. 'GÜÇLÜ MAKİNE PARKINIZ OLMALI'Taşkınlarla mücadele etmede DSİ'nin elinde güçlü bir makine parkı olmasının önemine değinen Kirişci, "Taşkınların verdiği zararları, geçen yıl ve bu yıl Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşadıklarımızdan dolayı hepimizin çok iyi bilmesi gerekir. Taşkından korumak, taşkın öncesi birtakım tedbirleri almak ve sonrasında da bu çalışmaları sürdürmek DSİ tarafından yürütülen faaliyettir. Bütün bu faaliyetleri yürütebilmeniz için güçlü bir makine parkınız olması gerekir. Oralarda da tabiri yerindeyse yaşını almış makineler olabilir. Bu makine parkını sürekli genç tutmak gerekir. Bu yeni katılacak iş makineleri ile birlikte 0- 10 yaş arası makinelerin oranı yüzde 67,5'e çıkacak. Bu oldukça iyi bir oran. Bu iş makinelerinde bu oran ile daha dinamik sonuç aldırıcı makine parkı haline gelecek. Hizmete alacağımız bu makineler, aziz milletimizin bütün üreticilerimiz de dahil olmak üzere kırsalımızın, kentimizin her türlü ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir fonksiyon icra edecektir" diye konuştu.Bakan Kirişci, iş makinelerini kullanma ihtiyacının olmaması temennisinde de bulunarak, "Bir önceki törende de gayet iyi hatırlıyorum; yağmurun hemen sonrasında burada bu etkinliği yapmıştık. Dünkü yağmur da '24 Ağustos'ta, böyle bir yağmur olur mu' dedirten bir yağmurdu. Ankara adeta yağmura doydu. İklimin değişmesi, küresel ısınma aslında tam da bu. Ne zaman yağacağı ne zaman yağmayacağı karışmış bir dönemi yaşıyoruz. Bunlara karşı alacağımız her türlü tedbir önemlidir. Darısı diğer makine ihtiyaçlarınızın karşılanmasına. Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç, gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından bindiği iş makinesinin bazı özelliklerini test etti daha sonra DSİ tesisini gezip çalışanlarla sohbet etti. Ayrıca makinelerin ne zaman hizmete geçtiğinin bilinmesi için üzerlerine bugünün tarihi işlendi.


YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: '180 milyar metreküp su depolayabiliyoruz' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: '180 milyar metreküp su depolayabiliyoruz' TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover'de tanıtacak TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover'de tanıtacak
Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, Tragger, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:19 Konya'da Suriyeli tefeciler 3,5 yaşındaki kızı, babasının borcu yüzünden kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:32:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement