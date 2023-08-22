Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor." - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor."

Son Güncelleme: 22.08.2023 19:45

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle şehir merkezi adeta duman altında kaldı.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, a180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor. Dumanlar rüzgarın etkisiyle şehre taşınırken, gökyüzü dumanla kaplandı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: '8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor." - Son Dakika
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