Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor."

Çanakkale'de orman yangını nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle şehir merkezi adeta duman altında kaldı.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, a180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor. Dumanlar rüzgarın etkisiyle şehre taşınırken, gökyüzü dumanla kaplandı.