Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İlimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İlimizi Ziyaret Etti

23.06.2021 17:09
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İlimizi Ziyaret Etti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Havalimanında Valimiz H. Engin Sarıibrahim ve il protokolü karşılanan Bakanımız Pakdemirli, daha sonra Valiliğimizi ziyaret etti.

Valilik ziyaretlerinin ardından, ilimizde kurulan ve Iğdır, Ağrı ile Kars'ın bağlı olacağı Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve konuşmaların yapılmasının ardından dualar eşliğinde Bölge Müdürlüğümüzün açılışı yapıldı. Daha sonra afet ve acil durumlarda, meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında hizmet verecek olan Meteoroloji TIR'ı gezildi.

Sn. Dr. Bekir Pakdemirli ve heyetinin bir sonraki durağı ilimiz Akyumak Köyü'nde ekonomik yatırım kapsamında destek alan üreticimiz Hükümdar Arat'a ait hayvan işletmesi oldu. Sn. Pakdemirli, burada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına yem fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin ardından Aralık ilçemizde bulunan Rüzgar Erozyonu sahasında incelemelerde bulunan Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, Valimiz H. Engin Sarıibrahim ve diğer yetkililerden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rüzgar erozyon sahasındaki incelemenin ardından Melekli Beldesi İrem Bağlarındaki kayısı bahçelerinde düzenlenen kayısı hasadı şenliğine geçildi. Sn. Pakdemirli hasat töreninde yaptığı konuşmanın ardından eline aldığı sepetle kayısı topladı. Örnek çiftçilere de plaket veren Sn. Pakdemirli, programın ardından ilimizde faaliyet gösteren Kadın Kooperatiflerimizin standlarını gezdi.

Bakanımız Sn. Pakdemirli, kayısı hasat töreninin ardından ise ilimizdeki tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek sektörle ilgili istek ve talepleri dinledi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Genel Müdürleri ve bürokratları da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin ilimizdeki programlarında, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Gıda ve Kontrol Müdürü Harun Seçkin, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Engin Sarıibrahim, Bekir Pakdemirli, Meteoroloji, Iğdır, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İlimizi Ziyaret Etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor 16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki         
18:04
Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız         
17:51
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı         
17:30
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadı iddiası! Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadı iddiası! Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay         
16:12
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İlimizi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement