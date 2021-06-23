Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İlimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Havalimanında Valimiz H. Engin Sarıibrahim ve il protokolü karşılanan Bakanımız Pakdemirli, daha sonra Valiliğimizi ziyaret etti.

Valilik ziyaretlerinin ardından, ilimizde kurulan ve Iğdır, Ağrı ile Kars'ın bağlı olacağı Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve konuşmaların yapılmasının ardından dualar eşliğinde Bölge Müdürlüğümüzün açılışı yapıldı. Daha sonra afet ve acil durumlarda, meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında hizmet verecek olan Meteoroloji TIR'ı gezildi.

Sn. Dr. Bekir Pakdemirli ve heyetinin bir sonraki durağı ilimiz Akyumak Köyü'nde ekonomik yatırım kapsamında destek alan üreticimiz Hükümdar Arat'a ait hayvan işletmesi oldu. Sn. Pakdemirli, burada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına yem fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin ardından Aralık ilçemizde bulunan Rüzgar Erozyonu sahasında incelemelerde bulunan Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, Valimiz H. Engin Sarıibrahim ve diğer yetkililerden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rüzgar erozyon sahasındaki incelemenin ardından Melekli Beldesi İrem Bağlarındaki kayısı bahçelerinde düzenlenen kayısı hasadı şenliğine geçildi. Sn. Pakdemirli hasat töreninde yaptığı konuşmanın ardından eline aldığı sepetle kayısı topladı. Örnek çiftçilere de plaket veren Sn. Pakdemirli, programın ardından ilimizde faaliyet gösteren Kadın Kooperatiflerimizin standlarını gezdi.

Bakanımız Sn. Pakdemirli, kayısı hasat töreninin ardından ise ilimizdeki tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek sektörle ilgili istek ve talepleri dinledi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Genel Müdürleri ve bürokratları da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin ilimizdeki programlarında, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Gıda ve Kontrol Müdürü Harun Seçkin, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.