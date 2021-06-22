Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli İlimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Çıldır Havaalanı'nda Vali Sayın Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Pakdemirli, ilk önce Koçarlı Çakırbeyli Mahallesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Rekreasyon alanında incelemelerde bulunarak Vali Sayın Hüseyin Aksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki çalışmaları inceledikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Söz Milletindir"in adresine geldiklerini ifade ederek, "Müzeyi biraz önce gezdik. Zor bir coğrafyadayız. Ama diğer taraftan da birçok konuda genç olan demokrasimizde ders almamız gereken konular olduğunu da düşünüyorum. İdealist gençler ve inanlar bunları yapabiliyor. Allah rahmet eylesin babamızda bu idealizmle beraber Menderes ailesinin yanında, neredeyse kimsenin kalmadığı bir dönemde yanında yer alabilmiştir. Nasıl ki 15 Temmuz'da herkes meşru iktidarın yanında yer aldıysa da o dönemde bu idealist genç Adnan Menderes ve ailesinin yanında yer alabilmişti. Tabii ki Adnan Menderes'in eşi Berrin hanımında anneme hediye ettiği bir gümüş şekerlik var. Bu annemin en kıymetli hatıralarından biri olan gümüş şekerliği, müze açıldığında buraya hediye edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu eserin Türkiye'ye kazandırılması için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Demokratik söylemlerin adresi, sokaklar değildir"

Demokrasiye herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Elbette bugün yaşadığımız olaylara bakacak olursak, Boğaziçi'nde de gençlerimiz çıktı bir şeyler söyledi. Elbette herkesin bir şeyler söylemeye fikrini beyan etmeye hakkı vardır. Ama mutlaka kanun ve nizamlar çerçevesinde olması gerekir. Özellikle bu tarz toplumsal olaylarda provokasyon başladığı zaman terör örgütleri bu işin içine girdiği zaman gençlerimizin ve ailelerimizin gençlerimizi bu olayların içinden çekmeleri lazım. Gençlerimizin veya geleceğe yönelik idealleri olan kardeşlerimizin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir. Gönlüne en yakın patiye gidip üye olması buralarda plan proje üretmesi vatandaşın milletin sevgisini kazanması ve sonrasında iktidara gelip, dediklerini yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani demokratik söylemlerin adresinin sokaklar değil, siyasi partiler olduğunu ve gençlerimizin de hevesli olanlarının siyasi partilerde yer alması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Müze ziyaretinin ardından Gökbel Barajı ve Çine Adnan Menderes Barajı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Sayın Bakana, Vali Sayın Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri eşlik etti.

2035'e Dikkat Çekti

Basın mensuplarına kuraklık riskiyle ilgili açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, "Gecen senede bir meteorolojik kuraklık vardı. Önemli olan tarımsal kuraklığın yaşanmaması. Meteorolojik kuraklık var diye tarımsal kuraklık olacak diye bir şey yok. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırmıştık. Bu sene de yağışlar istenilen seviyede değil. Istanbul özelinde barajların doluluk oranı yüzde 19'lar seviyesine indi. Şuanda yüzde 40'lar seviyesinde. Diğer bölgelerde iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda düzenli bir yağış rejimi gözüküyor. Türkiye kurak bir ülke olmaya aday bir ülke. Özellikle 2035'ten sonra önemli bir kuraklık beklentisi var. 2035'e kadar Türkiye barajlar acısından önemli bir kapasiteye ulaştı. Hem sulama hem depolama projelerini tamamlamak durumundayız.

Çine Sulaması projesinin Aydın'ın GAP'ı olarak nitelendirildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "Aydın'ın GAP'ı olarak nitelendirilen Çine Sulaması projesi kapsamında Çine Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında incelemelerde bulunduk. Kalan sulama projelerini de inceleyeceğiz. Hem kullanım ve içme suyu hem de tarımsal sulama olmak üzere özellikle bu bölgede diğer bölgelere göre kuraklık yoğun olduğu bir bölge. Buraların tarımsal sulama acısından ahval edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için teknik gezimizi yaptık. Gerekli değerlendirmeleri yaparak projelere hız vereceğiz. "

Yatırımları Hızlı Şekilde Hayata Geçireceğiz

"Bu sene DSİ yatırımları 2. 5 misli daha fazla" diyen Bakan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Diğer bakanlıkların yatırım bütçeleri artmazken DSİ' nin bütçesinin artması bizleri memnun etti. Sorumluluğumuzun da bilincinde olarak hızlı şekilde yatırımların gerçekleşmesi için adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, barajlardaki incelemelerinin ardından Aydın Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Valilikteki Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Sayın Hüseyin Aksoy'dan ilimiz hakkında brifing aldı. Valilikteki brifingin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Daha sonra Söke İlçesine geçen Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, burada düzenlenen "Sektör Buluşma Toplantısı" na başkanlık etti. Toplantıya, Vali Sayın Hüseyin Aksoy, Protokol Üyeleri, Oda ve Borsa Yöneticileri, Sektör Temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen "Sektör Buluşma Toplantısı"nda konuşan Bakan Pakdemirli, bütün dünyada gıda arzı problemlerinin olmasına rağmen Türkiye'nin bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Bunun sebebinin son 20 yılda yapılan güçlü gıda ve tarım altyapısından kaynaklandığını ifade eden Pakdemirli, salgın döneminde birçok kişinin içeride olmasına rağmen sektörün çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

"101 Tedbir Sayesinde Önemli Bir Sıkıntı Yaşamadık"

Türkiye'nin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimini yaptığını anlatan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tüm ülkelerde ciddi bir sıkıntı yaşandı. Biz 101 tane tedbir aldık ve bu 101 tedbir sayesinde de önemli bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi belirsizliğiyle birlikte Güney Amerika ve Karadeniz'de kuraklık etkili oldu. Bununla beraber çok talep edici ülke olan Çin ve Hindistan iki ülkeden çok ciddi şekilde emtialar aldık. Dünyaya saldırmaya başladılar. Yani buğdaya, arpaya, soyaya hücum ettiler, ayçiçeğine de hücum ettiler. Hayatta Karadeniz piyasasına girmemiş Çin, Karadeniz piyasasına gelip ayçiçek almaya başladı. Bunların hepsi tüketiciye şu veya bu şekilde maalesef bu dönemde yansıdı. Aldığımız tedbirler sayesinde mayıstan geç olmamak kaydıyla bu belirsizliklerin biraz daha yönetilebilir olacağını varsayarsak burada gıda fiyatlarında da bir rahatlama olacağını hissediyoruz. "

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin her açıdan dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini belirterek, tarımsal hasıla açısından da Avrupa'da lider olduklarını vurguladı. Tarım sektörünün ilk 3 çeyrekte yüzde 5 büyüdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Rakamlarla konuşacaksak Türkiye her zaman kendi kendine yeterlidir. Bu pandemi dönemi de dahil kendi kendine yeterliliğin ötesinde dünyayı da doyurmaya devam ettik. 22, 7 milyar dolar ihracatımızla dış ticaret fazlamız 5, 5 milyar ve tarımsal ihracatımız yüzde 5 arttı. Dış ticaret fazlamız da yüzde 9 arttı. " diye konuştu.

"Hayvansal Üretim Değeri 300 Milyon Liradan 4 Milyar Liranın Üzerine Geldi"

Bakan Pakdemirli, AK Parti döneminde tarımla ilgili çok ciddi uygulamalar ortaya konduğunu dile getirerek, bu konuda da sahada bir memnuniyet olduğunu belirtti. Sektörde müdahale alımlarına dikkati çeken Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem desteklerin artış trendine oturması hem de özellikle müdahale alımlarıyla, çiftçimizin, üreticimizin her zaman para kazanacağı, sürdürebilir üretime devam edebileceği ve üretimini devam ettirebileceği, tohuma küsmeyeceği bir noktaya getirelim istedik. " değerlendirmesinde bulundu.

Aydın'a son 18 yılda yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, bitkisel üretim değerinin 1 milyar liradan 5 milyar liraya yükseldiğini, hayvansal üretim değerinin de 300 milyon liradan 4 milyar liranın üzerine geldiğini söyledi.

İlimizdeki incelemelerini tamamlayan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Çıldır Havaalanı'ndan Vali Sayın Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri tarafından uğurlandı.