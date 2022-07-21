Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Fındık Rekoltesini 765 Bin Ton Olarak Açıkladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Fındık Rekoltesini 765 Bin Ton Olarak Açıkladı

21.07.2022 16:02

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesini açıkladı. Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığını açıklayan bakanlık 2022 yılı fındık rekoltesinin bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini belirtti.

Üreticiler, fındığın kilosunun bu yıl 75-80 TL arasında olmasını talep ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılının tahmini fındık rekoltesi ise  656 bin 803 ton olarak hesaplanmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl TMO'nun kilo başına fındık alım fiyatını 26,5- 27 lira olarak açıklamıştı.

(Görüntü: Arşiv)

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Kaynak: ANKA

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