Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor (2) - Son Dakika

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor (2)

Edinilen son dakika haberine göre OGM: 4 BİN 800 ORMAN KAHRAMANI GÖREVDEOrman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin, yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı.

OGM: 4 BİN 800 ORMAN KAHRAMANI GÖREVDE Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin, yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinasıyla 4 bin 800 orman kahramanı görevde" ifadelerine yer verildi.



Son Dakika

Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak

Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı

Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu

2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü

Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü

Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi

Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi