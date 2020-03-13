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Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen...
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır." - ANKARA
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