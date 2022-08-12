Tarım ve Orman Bakanlığı, acı balı fazla yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adını "Balkız" koydu

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşım yapılarak, ayıya 'Balkız' adının verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız'ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" denildi.
Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.
Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınan ayı, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.
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