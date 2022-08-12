Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanlığı, acı balı fazla yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adını 'Balkız' koydu - Son Dakika

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