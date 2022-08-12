Tarım ve Orman Bakanlığı, acı balı fazla yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adını "Balkız" koydu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, acı balı fazla yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adını "Balkız" koydu

12.08.2022 12:56

Düzce'de acı balı fazla kaçırdıktan sonra baygınlık geçiren yavru bozayı, tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada görüntüleriyle gündem olan ayıya "Balkız" adının verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız'ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" ifadeleri kullanıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

"AYICIĞIMIZIN ADI BALKIZ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşım yapılarak, ayıya 'Balkız' adının verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız'ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" denildi.

Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

İSİM ÖNERİLERİ İSTEMİŞLERDİ

Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK

Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınan ayı, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

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Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu
Kaynak: DHA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı, acı balı fazla yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adını 'Balkız' koydu - Son Dakika

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