Tarım ve Orman Bakanlığı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019-2023 yılları arasında 41 ildeki hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019-2023 yılları arasında 41 ildeki hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.



2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvancılık alanındaki yatırımlara hibe desteği veren bakanlık, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar ile bu hibe desteğini 2019-2023 yılları arasında da uygulayacak. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek.



Yeni ahır ve ağıl yapımı ile tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacak.



2014 yılından bu yana 6 bin 541 boğa, 15 bin 990 koç, 852 teke ve bin 792 adet ahır, ağıl yapımı ile tadilatı için toplamda 11 bin 421 üreticiye 264 milyon 58 bin TL hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki 4 yıl boyunca yine yüzde 50 hibe desteğini sürdürecek.



Destek için verilecek olan projenin bütçesi bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek. - ANKARA

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