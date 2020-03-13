Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu