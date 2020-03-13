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Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi...
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek"
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:04 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek"
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