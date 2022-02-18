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Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek

18.02.2022 12:09
Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangında ahırları yanan ailelere kereste desteği ile buzağısı telef olan çiftçiye buzağı hibe edilecek.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Önceki gün çıkan yangında evsiz kalan 8 aileden 4 aile, köydeki boş evlerle köy odasına yerleştirildi, diğer 4 aile ise bölgeye getirilecek olan konteynır evlere yerleştirilecek. Türk Kızılayı ile Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailelere gıda ve ayni yardımlarda bulunurken, AFAD tarafından hasar tespit çalışması tamamlandı.

Ayrıca yangınzede ailelere ilk destekte Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ahırları yanan ailelere kereste desteği ile buzağısı telef olan aileye de üç buzağısının hibe edileceği belirtildi. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra yeni yapılacak evlerle ilgili yer tespit çalışmalarını da bitirdi.

"Evleri yanan 4 ailemiz konteynırda, 4 ailemizde boş evlere yerleştirildi"

Başören Köyü Muhtarı İsmail Muzır, "Çıkan yangında 15 hanemiz yandı. Yangının ardından bütün kurumlarımız buraya geldi. İtfaiyeler ve arazözler gece saat 12'ye kadar burada durdular. Bugün yine köyümüze geldiler, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bize ne yapmamız gerektiğini söylediler" dedi.

AFAD tarafından köylerinde yer tespitinin tamamlandığını belirten Muzır, "AFAD Müdürümüz ile birlikte tek tek evlerin yerini belirledik. Yeni binaların yakın zamanda yapılacağı söylendi. Yangında evleri yanan ailelerin kardeşleri ya da mirasçılarıyla görüşüp aranızda halledin bizlerde yakın zamanda inşaatlarına başlayalım dedi AFAD'tan" diye konuştu.

Yangında 8 ailenin evsiz kaldığını anlatan Muzır, "8 ailemizin 4 tanesine konteynır evler verilecek. 4 ailemizde köyümüzde bulunan boş evlere yerleştirildi hayvanlarıyla birlikte. Şu anda açıkta kimsemiz yok. İnşallah yakın zamanda yer tespiti yapıldı, evleri yanan ailelere inşaatı yapılıp teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı'nın kendilerine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduğunu ifade eden Muzır, "Bizlere Tarım Bakanımız selam yollamış, geçmiş olsun demiş. Orman Bölge Müdürümüz de köyümüze geldi. Ahırların yeniden yapımı için kereste verileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanımız tarafından telef olan üç buzağın hibe olarak aileye verileceğini söylediler. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kereste ve buzağılar için Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum"

Yangında üç buzağısını kaybeden Ramazan Muzır ise, "Köyümüzde çıkan yangında 15 hane yandı. Allah'a çok şükür can kaybımız yok, mal kaybımız oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün imkanlarıyla bizlere yardımcı oluyorlar. Devletimizden bizlere kısa zamanda yardım etmelerini bekliyoruz. Yangında üç tane buzağımız yanmıştı. Tarım ve Orman Bakanımız üç tane buzağımızı hibe olarak vereceklerini bizlere iletti. Tarım Bakanımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Tarım ve Orman Bakanımız, ahırları yanan ailelere ahırların yeniden yapılabilmesi için ahır malzemelerini de vereceğini söyledi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KASTAMONU

Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek

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Bekir Pakdemirli, Kastamonu, Tarım, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek - Son Dakika


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