Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki Hortum Faciasında Bin 380 Hasar Dosyasının Sonuçlandığını,...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki Hortum Faciasında Bin 380 Hasar Dosyasının Sonuçlandığını,...

1 saat önce

IHAAW170043-GEN/01-02-2019- Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasında bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını, 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki Hortum Faciasında Bin 380 Hasar Dosyasının Sonuçlandığını,..., System.String[]
IHAAW170043-GEN/01-02-2019

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasında bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını, 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. 01.02.2019 17: 00: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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