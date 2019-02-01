Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki Hortum Faciasında Bin 380 Hasar Dosyasının Sonuçlandığını,...
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IHAAW170043-GEN/01-02-2019- Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasında bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını, 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.
IHAAW170043-GEN/01-02-2019
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasında bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını, 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. 01.02.2019 17: 00: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
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