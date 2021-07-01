Tarım ve Orman Bakanlığı: "(AOÇ'de lüks konut yapılacağı iddiaları) Fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ'un yasal tasarrufunda değildir" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığı iddialarına ilişkin, "Fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ'un yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Araziye Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında Ankara Belediyesi tarafından Ankara Çimento Fabrikası kurulduğu aktarılan açıklamada, "Fabrikanın yer aldığı arazi 1954 yılında 6238 sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satılmıştır. Çimento Fabrikası, özelleştirme kapsamına alınarak 1989 yılında yabancı sermayeli bir şirkete satılmış, 2011 yılında ise bir Türk firması fabrikayı devralmıştır. Dolayısıyla fabrikanın yer aldığı arazi, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir" denildi. - ANKARA