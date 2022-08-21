Boyabat'ta baraj ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Boyabat'ta baraj ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı

21.08.2022 14:02
Boyabat'ta baraj ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 94 bin pullu sazan yavrusu Boyabat ilçesindeki baraj ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 94 bin pullu sazan yavru su Boyabat ilçesindeki baraj ve göletlere bırakıldı.

Boyabat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Maruf Baraj Göleti'ne 14 bin, Bektaş Göleti'ne 5 bin, Boyalı Göleti'ne 20 bin, Kurusaray Baraj Göleti'ne 15 bin, Dodurga Baraj Göleti'ne 25 bin, Cemalettin Göleti'ne 6 bin ve Çattepe Göleti'ne 9 bin olmak üzere toplam 94 bin sazan yavrusu salındı.

Kaymakam Enver Yılmaz, Amasya Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tesislerinde üretilen pullu sazan yavrularını aynı gün baraj ve göletlere bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, "Anadolu'muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları göl ve göletlerimize bırakıyoruz." dedi.

Balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı
Kaynak: AA

Balıkçılık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta baraj ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Boyabat'ta baraj ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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