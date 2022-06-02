Tarım ve Orman Bakanlığı, Buğday Taban Fiyatlarını Açıklamak Yerine Sanayiciye Ucuz Un Satışını 3 Ay Daha Uzattı

Hasada başlayan çiftçi, buğday fiyatlarının açıklanmasını beklerken; Tarım ve Orman Bakanlığı, bunun yerine ekmek fiyatlarının artmasını önlemek için un sanayicilerine yönelik ucuz buğday satışının devam edeceğini açıkladı.

TMO'nun un regülasyonu kapsamında 2021 Eylül ayından itibaren uyguladığı ucuz buğday satışı, 31 Mayıs itibariyle sona ermişti. Toprak Mahsulleri Ofisi, bugün haziran, temmuz ve ağustos aylarında da un sanayicilerine ucuz buğday temin etmeye devam edeceğini duyurdu.

TMO, mayıs ayında un regülasyonu kapsamında ucuz buğdayı sanayiciye 3 bin 460 TL ile 3 bin 575 TL/ton arasında satıyordu. TMO bugüne kadar un sanayicilerine 50 kiloluk unu 260 liradan fırıncılara satmaları taahhüdüyle ucuz buğday satışı yapıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gelinen noktada buğday hasadının yapıldığı Haziran-Ağustos dönemi için piyasa un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığı gözlenmektedir.

Yapılan bu spekülasyonların tüketicilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirmeler birlikte yapılarak, TMO'nun Un Regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir."