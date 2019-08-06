Tarım ve Orman Bakanlığı: "Bursa'daki yangın tamamen kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.



Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Ağustos Pazartesi günü saat 08.38'de Bursa'nın Orhaneli ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine yangından 10 dakika gibi kısa bir süre sonra (08.48) ilk müdahale yapıldı. Yangın yerine Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'ten destek ekipler sevk edilirken, 1 idari helikopter, 11 söndürme helikopteri, 85 arazöz, 11 dozer ve 400'den fazla personel ile yangına müdahale edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, 06 Ağustos Salı Günü saat 08.00 itibari ile yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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