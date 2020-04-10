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Tarım ve Orman Bakanlığı: "COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı: "COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı: "COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:13 Kaynak: İHA
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