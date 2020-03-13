Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs tedbirlerine ilişkin, "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir. 81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kuralları en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır" açıklamasını yaptı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri arttırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla ilk andan itibaren koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. Bakanlığımız bünyesinde Kovid-19-korona virüs değerlendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 7/24 teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir. 81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kuralları en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır. Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir. Durumun hassasiyeti nedeniyle gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek, il ve ilçe mülki amirleriyle irtibat kurulacaktır" denildi.



Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki çalışanların genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları istenen açıklamada, bunun virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz ettiği vurgulandı.Açıklamada, Bu konuda tüm il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmesi sağlanmaya başlanmıştır. Çin'den ithal edilen su ürünleri ve hayvansal ürün girişi Ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulmuş olup, mevcut uygulamamız devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda hattı ile WhatsApp ihbar hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlara ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Kovid-19 virüsünün hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA