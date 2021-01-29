Tarım ve Orman Bakanlığı: Destek almadığı iddia edilen çiftçimize 28 bin 465 lira ödendi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı: Destek almadığı iddia edilen çiftçimize 28 bin 465 lira ödendi

29.01.2021 14:41
Tarım ve Orman Bakanlığı: Destek almadığı iddia edilen çiftçimize 28 bin 465 lira ödendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir haber programında yayımlanan röportajında, 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığı iddia eden çiftçiye toplam 28 bin 465 lira bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir haber programında yayımlanan röportajında, 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığı iddia eden çiftçiye toplam 28 bin 465 lira bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından, bir haber programındaki iddialar üzerine yapılan açıklamada, Bakanlığın her zaman olduğu gibi, 2020'de de çiftçilere destek sağlamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçilerimizin destek almadığı iddiasında bulunmak ya da bu yönde algı oluşturmaya çalışmak, akıl tutulmasından başka bir şekilde ifade edilemez. Son olarak, İzmir'in Ödemiş ilçesinde F. S.Y. adlı bir çiftçimizle haber amaçlı röportaj yapan Fox TV, sadece röportaj yapılan kişinin beyanlarını baz alarak, habercilik meslek etiğinin gereği olan araştırma, doğrulama esaslarını hiçe sayıp, ilgili kurumlardan teyit etmeden, çiftçilerimizin 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığını iddia etti."

Söz konusu üreticinin üzerine 48 büyükbaş hayvanın kayıtlı olduğu ve mazot-gübre ve yem bitkileri desteğinden faydalandığı 43 dekar da arazisi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"F. S.Y'ye 2020 yılında, süt desteği için 15 bin 328 lira, buzağı desteği için 9 bin 292 lira, yem bitkileri desteği için 3 bin 153 lira, mazot gübre desteği için de 692 lira olmak üzere toplamda 28 bin 465 lira bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2020 Eylül süt desteği kapsamında da 2 bin 672 lira daha ödeme yapılacaktır. Netice itibariyle hem üreticimizin hem de Fox TV'nin 2020 yılı tarımsal desteklerinin hala alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, haberdeki "Bakanlığın çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmadığı" iddiasına da değinilerek, şöyle devam edildi:

"Üreticimizin bulunduğu Gereli köyünde bitkisel üretime yönelik 185, hayvancılığa yönelik de 218 işletme bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu işletmelere toplam 997 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu üreticimiz F. S.Y'nin işletmesi de 2020 yılı içerisinde 4 defa ziyaret edilmiştir. Bakanlık olarak üreticilerimize, yetiştiricilerimize sadece tarımsal destek ödemesi değil her alanda destek veriyor ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Pandemiye rağmen üreticilerimizle iç içe gönül gönüle olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Habercilik etiği ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, yalan üzerine kurulu, Bakanlığımızı ve hükümetimizi karalama maksadı ile yapıldığı aşikar olan bu haberin takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz."

Röportaj, Tarım, İzmir, Fox, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı: Destek almadığı iddia edilen çiftçimize 28 bin 465 lira ödendi - Son Dakika Ekonomi


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