Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Dijital Tarım Pazarı'nı devreye soktu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Dijital Tarım Pazarı'nı devreye soktu

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıdada, üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye soktu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Dijital Tarım Pazarı'nı devreye soktu, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıdada, üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye soktu. Bakan Bekir Pakdemirli, "Alıcı, satıcı ve lojistik sektörü olmak üzere bu portalda herkes olacak. Böylelikle; üretimden tüketime kadar her noktayı izleyeceğiz" dedi.

DİTAP'ın lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı video konferans toplantısı ile gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TOBB'un desteklediği DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Tarımsal arz ve talebin 'dijital pazaryeri' yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak. DİTAP'ı kullanan tarım sektörü paydaşları, bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecek.

'ÜRÜN ZAİYATI ORTADAN KALKACAK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DİTAP'ın planlı tarımda bir dönüm noktası olduğunu, ilk etapta Türkiye'nin sebze-meyve üretiminin yüzde 10'luk kısmının DİTAP üzerinden geçmesinin hedeflendiğini söyledi. Pakdemirli, "DİTAP ile tarımsal üretimde arz ve talebi buluştururken, tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak. Tohumdan, çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük çiftçi, büyük çiftçilerimiz ile aynı fiyat ve rekabet koşullarına ulaşacak. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde sıfır atık da mümkün hale gelecek. Dünyada üretilen her 3 tarımsal ürünün biri çöpe atılıyor. DİTAP, tarımsal üretim zincirinde etkin planlama sayesinde ürün zayiatını da ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.

'DİTAP, FİNANSMAN İMKANLARININ ARTIRILMASINA DA KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Pakdemirli, salgınla birlikte gıda arz güvenliği için tarımsal planlamanın öneminin bir kez daha görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçede ürünün olması elbette önemli, ancak bu ürünleri ihtiyaç duyulan iş gücü ile hasat etme, işleme, depolama ve pazara erişimini sağlayacak şekilde etkin bir lojistik planlama daha da önem arz etmekte. Üretici ile tüketici arasında doğru bağı kurabilirsek, eminim ki üretici üretiminden memnun olacak, tüketici de makul fiyatta daha kaliteli ürünü alma imkanına sahip olacak. Çiftçilerimiz dönem sonunda ürettiği ürününü satma, pazara ulaştırma noktasında herhangi bir kaygı yaşamayacak. Tarımsal üretimde DİTAP sayesine sözleşmeli üretim modeli geliştikçe, yani tüketim ile üretim arasındaki bağ güçlendikçe hem arz talep dengesi arasındaki dengesizliklerin azaltılması, hem de tarım sektöründeki fiyatlandırma dengesizliklerinin giderilmesi açısından çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacağız. Tarım ile sanayinin bütünleşmesine yol açacak bu model, yaygınlaştığı ölçüde tarımın finansman imkanlarının artırılmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

'DÜNYA, ARTIK FARKLI BİR DÜNYA OLACAK'

Bakan Pakdemirli, Covid-19 salgınının dünyada bütün sanayi ve teknoloji sektörünün, ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece girmesine yol açtığına dikkati çekerek, "Dünyada fabrikaları ve teknolojileri ile övünen devletlerin, fabrikaları üretimlerini durdurmuş ve çarkların yeniden dönmesi için Covid-19'un etkisinin bitmesini beklemektedirler. Bu süreçte kapasitesini arttırarak üretime devam eden tek bir sektör vardır, o da gıda sektörüdür. Artık insanların ellerindeki cep telefonları, bilgisayarlar, arabalar; bir övünç kaynağı olmaktan çıktı. Bu durum bizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesini hatırlatıyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız 'Gıdayı üreten ülke, dünyanın lider ülkesi olacak' demişti. Evet, şu an dünyaya baktığımızda bu sözün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık. Çünkü tarımsal üretim, savunma sanayiinden daha önemlidir. Biz, yaptığımız yatırım ve desteklerle dünyada gıda arz sorunu olan bir ülke değiliz. Diğer ülkelere gördüğümüz market mağazalarındaki manzaraları, bizim ülkemizde görülmemiştir. Pandemi sürecini iyi yöneterek Türk tarımı için de bu dönemde yeni şeyler söyleyerek ve yaparak pandemi sonrasına hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü dünya artık farklı bir dünya olacak ve farklı bir yöne doğru ilerleyecektir. Bu süreçten güçlü bir şekilde çıkarsak, ülkemizin dünyadaki yeri ve konumu şimdikinden daha farklı olacaktır. Bu sıkıntıdan güçlü bir şekilde çıkabilmemiz de güçlü ve etkin tarım politikaları yürütmekle olacaktır" şeklinde konuştu.

'ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR HER NOKTAYI İZLEYECEĞİZ'

?DİTAP'ın Türkiye'ye sağlayacağı katkılarına da değinen Bekir Pakdemirli, "DİTAP, ülkemizdeki tarım sektörünün tamamını kapsamaktadır. Kooperatiflerden, birliklere, çiftçilerden, üreticilere, gübre, tarımsal ilaç, alet ekipman sektörüne, finansman sektörü, sigorta sektörünün bulunduğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının gereksinim duyduğu her türlü ürünün tedarik edileceği bir alt yapıya sahip olacak. Alıcı, satıcı, lojistik sektörü olmak üzere bu portalda herkes olacak. Böylelikle; üretimden tüketime kadar her noktayı izleyeceğiz. Tüketici açısından daha kaliteli ürün ve uygun fiyat, sürdürülebilir tedarik ve planlı üretim. Arazinin verimini artıran bu çalışmalar sonucunda elde edilen ürünün, yüksek değer ile iç ve dış pazarda yer bulması, çiftçimize daha çok kazanç sağlaması adına tarımsal üretimin planlanması gerekmektedir. Bu planlamayı yapabilmek için tarımsal ürün pazarının hem bireysel tüketici, hem de endüstriyel tüketici açısından talepleri önceden oluşturulacaktır. Bu talepler ile talebi değerlendirmek isteyen çiftçilerimizin Bakanlığımız sistemlerine kayıtlı ve talebe yön verecek teknoloji ile desteklenmesi amacıyla DİTAP'ı oluşturduk. Bu sözleşmeli tarım portalı sadece gönüllülük esası ile bireysel tüketicinin pazarını yöneten hal, manav, zincir marketlerin ve endüstriyel ürün pazarını yöneten gıda fabrikalarının tarımsal ham maddeleri için talep oluşturabilmesine imkan sağlayacak. Bu taleplerin SMS bilgilendirmesi ile ülkemizin en ücra köşesindeki çiftçimize kadar ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca portal sayesinde işlenmiş gıda sanayiine yönelik fayda sağlayarak, başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olmak üzere birçok işlenmiş ürünün markalaştırıp katma değerini arttırarak pazarlanması sağlanacak. Bu sayede ihracata yönelik pazarın artmasını sağlayacağız."

'DİTAP'A GELENE FİNANSMAN DESTEĞİ'

Pakdemirli, DİTAP'ı kullanan tarım sektörü paydaşlarının bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 50 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Kredi kullanımında 'İşletme Kredisi'nde indirim yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üretimde 'yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı' için ilave yüzde 20, stratejik bitkisel ürün grubunda üretim yapılacaksa ilave yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 80'ine varan oranlarda indirimli kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri dışında diğer bankalarımızı da özelikle de katılım bankalarını bu sistem üzerinden çiftçimize ve sanayicimize uygun finansman desteği için sistemi kullanmaya davet ediyoruz. Ayrıca tarımsal desteklemeleri de bundan sonraki dönemde bu platform üzerinde sözleşmeli üretimin lehinde olacak şekilde planlayacağız. Kooperatiflerde bu konuda avantajlı olması sağlayacağız."

'KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİMİZİN SESİ DAHA YÜKSEK ÇIKACAK'

Pakdemirli, sistemin küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı rekabet gücünün sağlanacağı bir dijital pazar olduğunu belirterek, "Bu platformu, aile işletmelerini daha çok kayırır bir vaziyete getirebiliriz. Küçük çiftçilerimizin sesleri daha yüksek sesle çıkacak. Memleketimizin ücra köşesinde üretim yapan üreticimiz, o yörenin lokal lezzetini satıyor olacak. Ürettiğini yerinde tükettirmenin, lojistik maliyetinden imkanına kavuşacağı için verimlilik olacak. Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla küçük aile işletmelerine daha fazla destek verme konusunda birimlerimiz çalışıyor. Bir süre sonra tarımsal desteklerimizin sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize evrilmesini bu süreçte bekliyoruz. Sözleşmeli üretim varsa tarımsal destekler noktasında yanlarında olacağız. Bu platformda küçüklerin ön plana çıkması sağlanabilir. Platformda küçük ve büyük ayrılmadığından bir verimlilik doğacağından küçük ve büyük rekabet edebilen koşula gelebilecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: ÇOK DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, stokçulara, milletin sofrasına el uzatanlara fırsat vermeyeceklerine dikkat çekerek, "Bu fırsatçılara şunu söylüyorum; koronavirüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına söylüyorum ki çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlara gayet sert bir süreç oluşturacağız. Dijital Tarım Pazarı'nı gayet önemli görüyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Albayrak, platformdaki işlemlerden ek vergi, harç ve hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirtti.

BAKAN PEKCAN:  ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİNİ KURDUK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, E-ticaret alanında KOBİ'leri ve girişimcileri bilinçlendiren projeler uygulandığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde, KOBİ'lerimizin E-ticaretten daha fazla faydalanmasına yönelik 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık. Kampanya çerçevesinde belli platformlar KOBİ'lere vadelerinde ve komisyonlarında indirim sağlayacaklar. E-ticarette güven damgası gibi mekanizmalar ile E-ticaretin güvenilir bir biçimde gelişmesine yönelik altyapıyı tesis etmiş bulunmaktayız. Ülkemizde elektronik ticaretin istatistiklerinin yayınlanması ve kayıt altına alınması için 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni kurduk. Elektronik ticaretle ilgili istatistikleri açıklamak için çalışmalarımız son aşamada. En kısa zamanda onları da paylaşacağız" dedi. Tarım ürünlerinin ticaretiyle ilgili altyapıyı geliştirmeye devam etiklerini de belirten Pekcan, "Sebze ve meyve ticaretinde E-Fatura, E-Sevk İrsaliyesi ve E-Müstahsil Makbuzu sistemlerini kullanmaları zorunlu hale getirdik. Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasını devreye soktuk. Tüketicilerimiz bu uygulama ile ürün künyelerindeki kare kodu okutarak, ürünün üreticisini, üretim yeri, zamanı ve yöntemini, bugüne kadar hangi fiyatlardan kaç aracıyla el değiştirdiğini görebiliyorlar. Bu çerçevede, ürünlerinin, hem iç piyasaya hem de dış piyasaya arzıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ile işbirliği halinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızca, Bakanlığımızın da katkısıyla oluşturulan Dijital Tarım Pazarı'nın ülkemizde sözleşmeli tarımın önünü açacak olmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise DİTAP'ın hem üretici, hem tüketici, hem de tedarikçi açısından büyük önem taşıyan bir sistem olduğunu belirterek, sistemin içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Alıcı ve satıcıyı buluşturup anlaşmaların kayıt altına alınması rolünü üstlendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sistemin daha hızlı büyümesi için, paydaşlarla birlikte çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:15 Kaynak: DHA


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