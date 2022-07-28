Karabük'te doğaya 500 sülün salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bu yıl üretilen 14 bin sülünün 500'ü, Karabük'te doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1969'da nesli hızla azalan sülün sayısını artırmak için Samsun'da doğada yakalanan 9 sülünle üretime başladı.

Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar yetiştirilen 340 bin 441 sülün, Samsun'un yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinde biyolojilerine uygun sahalara salındı.

Bu yıl üretilen 14 bin sülün ise Karabük'ün de aralarında bulunduğu 15 ilde doğaya salınmaya başlandı.

Bu kapsamda Karabük'e getirilen 500 sülün, yaban hayatını desteklemek amacıyla yaban hayatı yerleştirme sahalarına bırakıldı.