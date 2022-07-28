Karabük'te doğaya 500 sülün salındı - Son Dakika
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Karabük'te doğaya 500 sülün salındı

28.07.2022 13:39
Karabük'te doğaya 500 sülün salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bu yıl üretilen 14 bin sülünün 500'ü, Karabük'te doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bu yıl üretilen 14 bin sülünün 500'ü, Karabük'te doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1969'da nesli hızla azalan sülün sayısını artırmak için Samsun'da doğada yakalanan 9 sülünle üretime başladı.

Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar yetiştirilen 340 bin 441 sülün, Samsun'un yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinde biyolojilerine uygun sahalara salındı.

Bu yıl üretilen 14 bin sülün ise Karabük'ün de aralarında bulunduğu 15 ilde doğaya salınmaya başlandı.

Bu kapsamda Karabük'e getirilen 500 sülün, yaban hayatını desteklemek amacıyla yaban hayatı yerleştirme sahalarına bırakıldı.

YORUMLAR
500
Samsun'da ekmeğe zam: 200 gram ekmek 4 TL Samsun'da ekmeğe zam: 200 gram ekmek 4 TL Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Samsun, Sülün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te doğaya 500 sülün salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te doğaya 500 sülün salındı - Son Dakika
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