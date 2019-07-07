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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Afetler Daire Başkanı Engürülü'den Hububat Merkezi'ne ziyaret

33 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü beraberinde heyetle birlikte Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, 2019 hasat sezonuyla ilgili brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Afetler Daire Başkanı Engürülü'den Hububat Merkezi'ne ziyaret, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü beraberinde heyetle birlikte Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, 2019 hasat sezonuyla ilgili brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni gezdi. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Başkan Yardımcısı Delal Erdoğan ve esnaf tarafından karşılanan heyete 2019 sezonu ile ilgili bilgi verildi.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Engürülü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM işletici şirket temsilcilerinin üreticilerin meteorolojik risklerinin yanında, fiyat risklerini de tarım sigortası kapsamına alınabilmesi için yapılan hazırlık çalışmaları çerçevesinde Mardin Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette Öter ve esnafla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Engürülü, ilgi ve alakaları için kendilerine teşekkür etti.

Öter de, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü ve beraberindeki heyete verdikleri değerli bilgiler ve ziyaretleri için teşekkür etti. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Ekonomi
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