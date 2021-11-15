Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı

15.11.2021 12:46
Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı.

Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce organize edilen ve 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün sürecek toplantıya Doğu Anadolu Bölgesi'nden 22 ilin yöneticileri katılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin tele konferans yöntemiyle katıldığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adnan Dinç, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, 22 ilden gelen tarım il müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare toplantısı İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlk konuşmayı Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar yaptı.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, "Erzurum ili olarak 16 milyon dekar mera varlığı, 480 bin hektar işlenebilir tarım arazisi, Bir milyon 800 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığı, yaklaşık olarak 10 Milyar TL. Tarımsal değeri ile büyük potansiyele sahip bir ildir. Bizlere gösterilen hedefler doğrultusunda, potansiyelimize katma değer oluşturma, işletmelerin karlılık ve sürdürülebilir tarım yapmalarını sağlama, bitkisel ve hayvansal ürünlerin artırılması, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için mesai harcıyoruz. Bizlere desteklerinden dolayı başka Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, genel müdürlerimize ve bizlerin yanında olan çiftçilerimize, bürokratlarımıza, teşekkür ederim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, "Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak 11-19 Ocak 2021 tarihlerinde taşrada il ve bölge müdürlerimizle pandemi nedeniyle uzaktan istişare toplantısı gerçekleştirdik. O tarihlerde yapılan toplantının ana teması olarak bu gün Erzurum'da gerçekleştirilen toplantının temellerini attık. Doğu Anadolu gibi coğrafyası zor bir bölgede insan ve kaynak olarak kıt bölgemizde kısıtlı imkanlarla güzel hizmetler sunuyorlar. Bakanlık olarak taşra uç beylerimiz vatandaşın daima var olan imkanlarla yanında olacak. Taşrada en zor görevi ifa eden bir teşkilat konumundayız" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Bölge bir faaliyetin şehrimizde yapılmış olmasından son derece memnun olduğumu bildiririm. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli bir toplantısı yapılıyor. Pandemi, kuraklık, iklim değişiklikleri, gıda olmazsa olmaz kendi kendimize yetmeyi öğrenmeliyiz. Ekim alanları gittikçe daralıyor. Ziraat mühendisleri sayılı iken şimdi bu sayı arttı ki memnun oluyoruz. Belediye olarak makine kiralaması yapıp çiftçimizin emrine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise "2 bin rakımlı zirvede yaşıyoruz. Biz Çukurova, Ege veya Antalya değiliz ama bizim de kendimize has özelliklerimiz var, toprak yapısı çok özel, verimli bir ovada bulunuyoruz. Buranın özelliklerine uygun tarım yapılması lazım. Erzurum hayvancılık ili, Erzurum tarım ili, doğrudan gelir olarak her yıl 300 milyon bu müthiş bir süspansiyon ama bu para uçup gidiyor, bundan yararlanmak lazım, bu konuyu da bu toplantıda konuşulursa memnun olarak. Biz çiftçilerimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli video konferans yoluyla toplantıya katıldı. Bakan Pakdemirli en kısa zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini belirterek toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

(Şahap Gürler/İHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı 'Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı' Erzurum'da başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı 12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı 12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız 12:09 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
12:58 İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:59 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor         
12:58
Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası         
12:45
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı         
12:13
4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu         
12:00
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 13:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement