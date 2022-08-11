Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi

Yığılca'da ormanda acı bal üretimi yapan arıcıların baygın bulduğu yavru bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, baldan fazla yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilip, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

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