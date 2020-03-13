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Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur."
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur." - ANKARA
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