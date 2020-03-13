Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.' - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur."

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı:

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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